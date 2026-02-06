Em Jacareí, na quinta-feira (5), um homem procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A ação ocorreu no bairro Lagoa Azul, com a abordagem do suspeito, que portava um rádio comunicador.

