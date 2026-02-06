06 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por receptação é flagrado no tráfico e preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Preso em flagrante por tráfico era procurado por receptação
Em Jacareí, na quinta-feira (5), um homem procurado pela Justiça pelo crime de receptação foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A ação ocorreu no bairro Lagoa Azul, com a abordagem do suspeito, que portava um rádio comunicador.

Em busca pessoal foram localizados 17 pinos de cocaína. Ele também indicou um terreno baldio onde escondia mais 310 pinos de cocaína e uma porção da droga a granel.

Após consulta dos dados junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que o suspeito também se encontrava na condição de procurado pela Justiça pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

