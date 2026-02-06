Um homem condenado por tráfico de drogas, foragido da Justiça, foi localizado e preso no bairro Bela Vista, em Ubatuba.

A prisão ocorreu na quinta-feira (5), durante patrulhamento da Polícia Militar na região, quando a equipe identificou o suspeito nas proximidades de um local conhecido pela venda de entorpecentes.

