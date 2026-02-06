Um homem condenado por tráfico de drogas, foragido da Justiça, foi localizado e preso no bairro Bela Vista, em Ubatuba.
A prisão ocorreu na quinta-feira (5), durante patrulhamento da Polícia Militar na região, quando a equipe identificou o suspeito nas proximidades de um local conhecido pela venda de entorpecentes.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado, mas ele tentou se identificar com nome falso.
Após consulta aos sistemas de segurança, constatou-se que se tratava de evadido da Justiça, procurado pelo crime de tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto.
Diante da confirmação, policiais recapturaram fugitivo, que foi conduzido para as providências legais cabíveis.
Ele permaneceu à disposição da Justiça.