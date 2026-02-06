06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROCURADO

Traficante foragido é recapturado pela PM em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem condenado por tráfico de drogas, foragido da Justiça, foi localizado e preso no bairro Bela Vista, em Ubatuba.

A prisão ocorreu na quinta-feira (5), durante patrulhamento da Polícia Militar na região, quando a equipe identificou o suspeito nas proximidades de um local conhecido pela venda de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado, mas ele tentou se identificar com nome falso.

Após consulta aos sistemas de segurança, constatou-se que se tratava de evadido da Justiça, procurado pelo crime de tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto.

Diante da confirmação, policiais recapturaram fugitivo, que foi conduzido para as providências legais cabíveis.

Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários