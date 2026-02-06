Uma mulher procurada pela Justiça por homicídio foi localizada e presa em Ubatuba.

A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (5), no bairro Bela Vista, quando policiais militares, informados sobre a localização dela, se dirigiram ao endereço para a sua captura.

