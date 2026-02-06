06 de fevereiro de 2026
FORAGIDA

Condenada por homicídio é localizada e presa em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Foragida foi presa e ficou à disposição do Poder Judiciário
Foragida foi presa e ficou à disposição do Poder Judiciário

Uma mulher procurada pela Justiça por homicídio foi localizada e presa em Ubatuba.

A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (5), no bairro Bela Vista, quando policiais militares, informados sobre a localização dela, se dirigiram ao endereço para a sua captura.

Foi realizada a abordagem e, em consulta aos sistemas policiais, constatou-se o mandado de prisão em aberto expedido pelo Poder Judiciário.

Ela foi presa e permaneceu à disposição da Justiça.

