Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Ubatuba.

A prisão ocorreu na quinta-feira (5) e resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.

