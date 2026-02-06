06 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Homem preso em flagrante preparava drogas em casa para venda

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas e materiais para preparo na residência do suspeito
Apreensão de drogas e materiais para preparo na residência do suspeito

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Ubatuba.

A prisão ocorreu na quinta-feira (5) e resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.

Ocorrência

A Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela avenida Governador André Sodré, quando identificou um suspeito conduzindo uma motocicleta em local conhecido pela recorrente prática de tráfico de drogas.

Ao perceber a presença policial, o condutor demonstrou nervosismo e tentou mudar repentinamente o trajeto, sendo acompanhado e abordado em via pública. 

Durante a abordagem, foram localizadas porções de entorpecentes em sua posse.

No local apontado como sua residência, a equipe encontrou mais porções de entorpecentes de diferentes tipos, além de materiais utilizados para o preparo e comercialização de drogas, evidenciando a prática do tráfico.

Ele foi preso em flagrante, e o material apreendido, bem como a motocicleta utilizada na ação criminosa.

