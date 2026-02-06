Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (5), em São José dos Campos, após causar um acidente no bairro Monte Castelo e tentar fugir.

A ocorrência começou por volta das 0h20. A vítima acionou a polícia e relatou que o caminhão atingiu seu carro na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto e não parou para prestar socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp