OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CAMINHONEIRO

Embriagado e com documento falso, condutor é preso após acidente

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (5), em São José dos Campos, após causar um acidente no bairro Monte Castelo e tentar fugir.

A ocorrência começou por volta das 0h20. A vítima acionou a polícia e relatou que o caminhão atingiu seu carro na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto e não parou para prestar socorro.

Ao ser localizado pouco tempo depois, na avenida Juscelino Kubitschek, o motorista apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro com o índice de 0,87 mg/L, valor que configura crime de trânsito.

Além da ingestão de álcool, os policiais descobriram que o homem utilizava um documento veicular falsificado.

Ele apresentou um CRLV com validade para 2025, mas o sistema apontou que o licenciamento real estava atrasado desde 2023.

O condutor do caminhão foi levado à Central de Flagrantes e responderá por embriaguez ao volante, fuga do local de acidente e uso de documento falso.

