Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (5), em São José dos Campos, após causar um acidente no bairro Monte Castelo e tentar fugir.
A ocorrência começou por volta das 0h20. A vítima acionou a polícia e relatou que o caminhão atingiu seu carro na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto e não parou para prestar socorro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao ser localizado pouco tempo depois, na avenida Juscelino Kubitschek, o motorista apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro com o índice de 0,87 mg/L, valor que configura crime de trânsito.
Além da ingestão de álcool, os policiais descobriram que o homem utilizava um documento veicular falsificado.
Ele apresentou um CRLV com validade para 2025, mas o sistema apontou que o licenciamento real estava atrasado desde 2023.
O condutor do caminhão foi levado à Central de Flagrantes e responderá por embriaguez ao volante, fuga do local de acidente e uso de documento falso.