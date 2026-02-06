06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JUSTIÇA

Descumpriu medida protetiva e foi parar na cadeia

Por Da Redação | Cuiabá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMMT
Descumpriu medida protetiva e foi parar na cadeia
Descumpriu medida protetiva e foi parar na cadeia

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (4) por descumprir uma medida protetiva de urgência. A detenção ocorreu após a vítima acionar a polícia ao perceber que estava sendo novamente perseguida pelo suspeito, apesar da ordem judicial que determinava seu afastamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Cuiabá, conforme informou a Polícia Militar de Mato Grosso. A mulher, de 56 anos, é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e procurou diretamente a equipe ao notar a aproximação indevida do homem.

Segundo o boletim de ocorrência, ela relatou que o suspeito vinha desrespeitando reiteradamente a decisão judicial. Em uma das situações, chegou a acionar o botão do pânico — dispositivo utilizado em casos de violência doméstica — e buscou abrigo em uma unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). No local, agentes orientaram o homem a deixar a área.

Pouco depois, a vítima voltou a procurar a patrulha e informou que o suspeito trabalhava nas proximidades do bairro Parque Cuiabá. Com as características repassadas, os policiais foram até o endereço indicado e conseguiram localizá-lo.

Após ser informado sobre o descumprimento da medida protetiva, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado. O homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária Civil.

O descumprimento de medida protetiva é crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), com pena de detenção que varia de três meses a dois anos, além de outras sanções cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários