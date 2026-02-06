Um homem de 60 anos foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (4) por descumprir uma medida protetiva de urgência. A detenção ocorreu após a vítima acionar a polícia ao perceber que estava sendo novamente perseguida pelo suspeito, apesar da ordem judicial que determinava seu afastamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Cuiabá, conforme informou a Polícia Militar de Mato Grosso. A mulher, de 56 anos, é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e procurou diretamente a equipe ao notar a aproximação indevida do homem.