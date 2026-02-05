Falo isso a partir da prática. Trabalhando diariamente com grandes organizações brasileiras, vemos que a IA já deixou de ser um tema restrito à inovação ou à área de tecnologia. Hoje, ela influencia decisões de negócio em finanças, operações, precificação, risco e estratégia. Não se trata mais de testar modelos, mas de confiar neles para orientar caminhos relevantes.

Durante muito tempo, a Inteligência Artificial foi tratada como promessa. Nos últimos anos, como experimento. Em 2026, ela passa a ocupar definitivamente outro lugar: o centro da tomada de decisão das empresas.

Nas empresas de grande porte com as quais atuamos na Dataside, a IA já faz parte da rotina decisória. São organizações que usam dados próprios, integrados aos seus sistemas, para responder às perguntas críticas do negócio: onde alocar recursos, como ganhar eficiência, onde reduzir custos e como antecipar riscos. Esse movimento mostra que a IA mais valiosa não é a mais sofisticada, mas a mais bem conectada à realidade da empresa.

Ao mesmo tempo, esse avanço expõe um desafio importante. A adoção da tecnologia evoluiu mais rápido do que a estrutura necessária para sustentá-la. Muitas organizações já utilizam IA em escala, mas ainda não estruturaram modelos claros de governança: regras sobre uso de dados, explicabilidade dos algoritmos, segurança da informação e responsabilidade sobre decisões automatizadas.

É por isso que, a partir de 2026, a pergunta muda. Ela deixa de ser “como usar IA” e passa a ser “como usar IA de forma segura, escalável e alinhada à estratégia do negócio”. Tratar dados como ativos estratégicos e estabelecer governança não é mais um diferencial — é condição para competir.

Outro ponto relevante é a democratização do uso da IA dentro das empresas. Hoje, não são apenas cientistas de dados que interagem com modelos avançados. Profissionais de marketing, recursos humanos, finanças e operações passaram a usar IA no dia a dia para apoiar decisões. Esse movimento é positivo, mas exige plataformas que conectem tecnologia e negócio de forma simples, confiável e governada.