Um grave acidente seguido de capotamento deixou uma pessoa morta na madrugada desta quinta-feira (5), na rodovia Carvalho Pinto, em Guararema, sob concessão da Ecovias Leste Paulista, no sentido norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações colhidas no local, o condutor de um Fiat Mobi trafegava pela pista dupla quando, no quilômetro informado pela concessionária, perdeu o controle da direção por motivos ainda a serem esclarecidos. O veículo colidiu contra a defensa metálica e, na sequência, capotou, parando posteriormente em posição normal.