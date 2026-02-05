Um grave acidente seguido de capotamento deixou uma pessoa morta na madrugada desta quinta-feira (5), na rodovia Carvalho Pinto, em Guararema, sob concessão da Ecovias Leste Paulista, no sentido norte.
De acordo com informações colhidas no local, o condutor de um Fiat Mobi trafegava pela pista dupla quando, no quilômetro informado pela concessionária, perdeu o controle da direção por motivos ainda a serem esclarecidos. O veículo colidiu contra a defensa metálica e, na sequência, capotou, parando posteriormente em posição normal.
A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, em razão da vítima fatal, que estava no automóvel. A Polícia Técnica e a funerária foram acionadas e compareceram ao local nas primeiras horas da manhã. Após a perícia, o veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária.
Durante o atendimento, houve interdição temporária do acostamento e da faixa 2, no sentido norte, mas não foram registrados congestionamentos. As causas do acidente serão investigadas.