Um acidente de trabalho terminou com a morte do pintor José Jandro de Souza, de 50 anos, na manhã desta quinta-feira (5). Ele caiu de uma escada enquanto realizava um serviço e sofreu ferimentos graves, não resistindo após ser socorrido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada por volta das 9h15, na Avenida Mutum, região central de Nova Mutum, em Mato Grosso. A vítima executava um trabalho de pintura no momento do acidente.
Segundo informações apuradas no local, o trabalhador utilizava uma escada para realizar a atividade quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, sofreu lesões severas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando o pintor ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro. Conforme a equipe de resgate, ele apresentava queimaduras nos braços e nas pernas provocadas por contato com fio energizado, além de traumatismo cranioencefálico grave e múltiplas fraturas na face e no crânio.
Apesar dos esforços médicos, José Jandro de Souza morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente e as condições de segurança do trabalho serão apuradas.