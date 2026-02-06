Um acidente de trabalho terminou com a morte do pintor José Jandro de Souza, de 50 anos, na manhã desta quinta-feira (5). Ele caiu de uma escada enquanto realizava um serviço e sofreu ferimentos graves, não resistindo após ser socorrido.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h15, na Avenida Mutum, região central de Nova Mutum, em Mato Grosso. A vítima executava um trabalho de pintura no momento do acidente.