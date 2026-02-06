Duas irmãs, de 10 e 14 anos, passaram por momentos de pânico após serem mantidas pelo próprio pai dentro de casa sob ameaça de explosão. O homem, de 64 anos, teria provocado um vazamento de gás no imóvel e ameaçado atear fogo no local enquanto mantinha as filhas trancadas. Ele acabou se entregando após horas de negociação.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (4), no bairro Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem estava alterado quando se trancou no apartamento com as meninas e passou a fazer ameaças.