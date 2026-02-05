Um caminhão que transportava uma carga de leite colidiu contra um muro na manhã desta quinta-feira (5), em Taubaté. O acidente ocorreu às 11h30, na Avenida Assis Chateaubriand.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté, o veículo se movimentou sozinho após o freio de mão não ter sido acionado, o que provocou a colisão. Além dos danos ao muro do imóvel, também foram registrados prejuízos a um registro de água e à fiação elétrica.