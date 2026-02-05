06 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Sem freio, caminhão desgovernado atinge muro em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caminhão desgovernado
Caminhão desgovernado

Um caminhão que transportava uma carga de leite colidiu contra um muro na manhã desta quinta-feira (5), em Taubaté. O acidente ocorreu às 11h30, na Avenida Assis Chateaubriand.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté, o veículo se movimentou sozinho após o freio de mão não ter sido acionado, o que provocou a colisão. Além dos danos ao muro do imóvel, também foram registrados prejuízos a um registro de água e à fiação elétrica.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Agentes da secretaria e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Durante os trabalhos, a via foi sinalizada e o tráfego desviado temporariamente.

