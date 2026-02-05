Uma adolescente de 14 anos morreu nesta quinta-feira (5) após ser baleada dentro de uma padaria. Ela estava internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do ataque, um jovem de 17 anos, foi apreendido e também é investigado por envolvimento em outras duas mortes.
O caso aconteceu na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima, Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, foi socorrida e levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde permaneceu internada até a confirmação do óbito.
Abalado, o pai da adolescente, Gleidson Seabra, falou sobre a dor da perda. Segundo ele, a filha trabalhava na padaria da família durante o período de férias escolares. Emocionado, afirmou que ainda não consegue acreditar no que aconteceu.
Ele contou ainda que outra filha também estava no local no momento dos disparos. De acordo com o relato, o atirador chegou a apontar a arma para a jovem, que pediu para que ele não atirasse e conseguiu fugir. A menina ficou em estado de choque após presenciar a cena.
Mesmo diante da gravidade do quadro clínico, o pai disse que manteve a esperança pela recuperação até os últimos momentos. A adolescente foi descrita pela família como alegre, comunicativa e muito querida por todos.
A padaria passava por reformas no momento do crime e, por causa das obras, as câmeras de segurança haviam sido retiradas temporariamente. O caso segue sob investigação.