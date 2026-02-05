Uma adolescente de 14 anos morreu nesta quinta-feira (5) após ser baleada dentro de uma padaria. Ela estava internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do ataque, um jovem de 17 anos, foi apreendido e também é investigado por envolvimento em outras duas mortes.

O caso aconteceu na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima, Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, foi socorrida e levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde permaneceu internada até a confirmação do óbito.