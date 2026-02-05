A forte chuva registrada na tarde desta quarta-feira (5) provocou alagamentos em diversos pontos da zona leste de São José dos Campos, além de transtornos no trânsito e queda de árvores em rodovias da região.
Moradores relataram problemas principalmente nos bairros Campos São José, Novo Horizonte, Motorama e Jardim Americano. Um dos pontos mais críticos foi a conhecida “subida do gás”, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no tráfego.
Motoristas precisaram redobrar a atenção para evitar acidentes. Em alguns trechos, a água chegou a ocupar parte da pista, comprometendo a circulação.
Queda de árvores.
A chuva intensa também provocou queda de árvores na Rodovia SP-050 (Rodovia Monteiro Lobato). Uma das ocorrências foi registrada na entrada da Água Soca, em São José dos Campos. Equipes atuaram no local e o trânsito foi totalmente liberado por volta das 19h.
Acumulados de chuva.
De acordo com dados de estações meteorológicas oficiais do Inmet e do Cemadem, várias cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram volumes expressivos de chuva nas últimas 24 horas.
No Vale do Paraíba, os maiores acumulados foram:
• Bananal (Centro): 66 mm
• Campos do Jordão (Capivari): 31 mm
• Santo Antônio do Pinhal (Centro): 26 mm
• Taubaté: 16 mm
• Cachoeira Paulista: 21 mm
Já no Litoral Norte, os volumes chamaram ainda mais atenção:
• São Sebastião (Baraqueçaba): 49 mm
• Ubatuba (Centro 2): 45 mm
• Ilhabela (São Pedro): 38 mm
• Caraguatatuba (Jaraguá): 29 mm