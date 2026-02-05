06 de fevereiro de 2026
CHUVA

Chuva provoca alagamentos, queda de árvores e transtornos em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Árvores cairam na SP 050
A forte chuva registrada na tarde desta quarta-feira (5) provocou alagamentos em diversos pontos da zona leste de São José dos Campos, além de transtornos no trânsito e queda de árvores em rodovias da região.

Moradores relataram problemas principalmente nos bairros Campos São José, Novo Horizonte, Motorama e Jardim Americano. Um dos pontos mais críticos foi a conhecida “subida do gás”, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no tráfego.

Motoristas precisaram redobrar a atenção para evitar acidentes. Em alguns trechos, a água chegou a ocupar parte da pista, comprometendo a circulação.

Queda de árvores.

A chuva intensa também provocou queda de árvores na Rodovia SP-050 (Rodovia Monteiro Lobato). Uma das ocorrências foi registrada na entrada da Água Soca, em São José dos Campos. Equipes atuaram no local e o trânsito foi totalmente liberado por volta das 19h.

Acumulados de chuva.

De acordo com dados de estações meteorológicas oficiais do Inmet e do Cemadem, várias cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram volumes expressivos de chuva nas últimas 24 horas.

No Vale do Paraíba, os maiores acumulados foram:
 • Bananal (Centro): 66 mm
 • Campos do Jordão (Capivari): 31 mm
 • Santo Antônio do Pinhal (Centro): 26 mm
 • Taubaté: 16 mm
 • Cachoeira Paulista: 21 mm


Já no Litoral Norte, os volumes chamaram ainda mais atenção:
 • São Sebastião (Baraqueçaba): 49 mm
 • Ubatuba (Centro 2): 45 mm
 • Ilhabela (São Pedro): 38 mm
 • Caraguatatuba (Jaraguá): 29 mm

