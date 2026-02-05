A forte chuva registrada na tarde desta quarta-feira (5) provocou alagamentos em diversos pontos da zona leste de São José dos Campos, além de transtornos no trânsito e queda de árvores em rodovias da região.

Moradores relataram problemas principalmente nos bairros Campos São José, Novo Horizonte, Motorama e Jardim Americano. Um dos pontos mais críticos foi a conhecida “subida do gás”, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no tráfego.

Motoristas precisaram redobrar a atenção para evitar acidentes. Em alguns trechos, a água chegou a ocupar parte da pista, comprometendo a circulação.

Queda de árvores.