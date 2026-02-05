Taubaté e São José, que se enfrentam na noite desta sexta-feira (6), pela oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, divergem quanto aos números de confrontos entre as equipes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao longo dos anos, se considerou os confrontos da era profissional, incluindo o antigo Esporte Clube São José, que começou a jogar oficialmente em 1964. De lá para cá, foram 74 confrontos entre os dois.