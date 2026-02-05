Taubaté e São José, que se enfrentam na noite desta sexta-feira (6), pela oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, divergem quanto aos números de confrontos entre as equipes.
Ao longo dos anos, se considerou os confrontos da era profissional, incluindo o antigo Esporte Clube São José, que começou a jogar oficialmente em 1964. De lá para cá, foram 74 confrontos entre os dois.
No período, que inclui amistosos oficiais, a Águia do Vale leva vantagem, com 25 vitórias contra 22 dos taubateanos, além de 27 empates. O São José tem 69 gols marcados, contra 66 do Taubaté.
Por sua vez, o Taubaté passou a considerar, nos últimos anos, também jogos da era amadora, quando o Burrão já disputava torneios oficiais e o antigo Formigão do Vale ainda era um clube amador. Com isso, são 88 partidas registradas, com 32 vitórias do Taubaté e 27 vitórias do São José, além de 29 empates. E o Taubaté tem 128 gols marcados, contra 87 dos joseenses.
Nos dois últimos jogos, o São José levou vantagem, vencendo ambos por 2 a 0, no ano passado, no Martins Pereira e, depois, no Joaquinzão, pela primeira fase da Copa Paulista de 2025.
Por outro lado, no primeiro semestre do ano passado, o Taubaté eliminou o São José nas quartas de final da Série A-2, quando ficou no 0 a 0 no Martins Pereira e venceu por 1 a 0 no Joaquinzão, na única vitória taubateana sobre a Águia no ano passado, justamente, a mais decisiva.