O técnico Fahel Júnior estreia no comando do Taubaté nesta sexta-feira, às 19h30, em confronto diante do São José pela Série A-2 do Campeonato Paulista. O Clássico do Vale marca o primeiro desafio do treinador à frente do Burro da Central, que busca reação na competição.

O duelo será disputado no estádio Joaquinzão, no tradicional confronto. Para Fahel, a semana de trabalho foi voltada principalmente para ajustes imediatos e mudança de postura da equipe.