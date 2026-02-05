O técnico Fahel Júnior estreia no comando do Taubaté nesta sexta-feira, às 19h30, em confronto diante do São José pela Série A-2 do Campeonato Paulista. O Clássico do Vale marca o primeiro desafio do treinador à frente do Burro da Central, que busca reação na competição.
O duelo será disputado no estádio Joaquinzão, no tradicional confronto. Para Fahel, a semana de trabalho foi voltada principalmente para ajustes imediatos e mudança de postura da equipe.
“Além de precisar da vitória e ser um clássico, é trabalhar forte, focado, concentração absoluta. Não só nós precisamos do resultado como o adversário também. É ter equilíbrio. Sei que é fácil pedir, mas estamos trabalhando, conversando, mostrando vídeos para isto. Os treinos foram bons, vi resultados neste pouco tempo”, disse.
Segundo o comandante, o foco principal tem sido intensidade e concentração para buscar o resultado positivo. Ele destacou que, além do peso do clássico, a vitória é fundamental para as pretensões do time na tabela, ressaltando a necessidade de equilíbrio emocional durante a partida.
Desde que assumiu o cargo, o treinador teve pouco tempo para preparar a equipe e comandou quatro sessões de treino. Ainda assim, afirmou que analisou mais da metade dos jogos do Taubaté na competição e identificou dificuldade na conversão das chances criadas em gols. Por isso, priorizou trabalhos táticos e ofensivos, tentando implementar sua ideia de jogo com maior intensidade.
“O tempo é curto, mas assisti mais de 50% dos jogos que o Taubaté fez nesta A-2 e vi que o time não está respondendo em gols as oportunidades que está tendo. Num primeiro momento, vamos tentar melhorar isso. Priorizei muito a parte tática, a parte ofensiva. Tentei colocar um pouco da minha ideia de jogo, com muita intensidade”
Um fator que tem facilitado a adaptação, de acordo com Fahel, é o conhecimento prévio de boa parte do elenco. O técnico já trabalhou com mais de 60% dos atletas, o que acelera a assimilação de conceitos e a comunicação dentro do grupo.
Para a estreia, ele projeta um confronto equilibrado, lembrando que o adversário também luta por vaga no G8. O treinador avalia que uma resposta positiva já no clássico pode impulsionar a sequência do trabalho e dar confiança ao elenco, especialmente na reta decisiva da primeira fase.
“Uma reação dentro de um clássico é um privilégio. Os jogadores sabem o que estão realizando, o que estão fazendo, mas sem o resultado aparecer. Precisa ajustar mesmo o último terço do campo. É tranquilidade naquele setor. Quanto mais rápido os resultados chegarem, melhor, já que vão diminuindo o número de rodadas para sair da posição incômoda”, finaliza.