Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de uma concessionária após o suspeito descobrir uma suposta traição. Durante o crime, o atirador chamou a vítima de “talarico” e afirmou que ela “tinha que morrer” enquanto efetuava os disparos. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (4).
O crime ocorreu em uma concessionária na Avenida Marechal Tito, na zona leste de São Paulo. O suspeito foi identificado como Anderson de Macedo.
De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário do estabelecimento contou que presenciou a ação. Ele relatou que, por volta das 9h, recebeu uma ligação da vítima, Francisco Almir La Rosa Oliveira, informando que estava com uma mulher casada e que havia sido descoberto pelo marido dela.
Ainda segundo o relato, Francisco avisou que o suspeito estaria a caminho da loja. Anderson chegou ao local perguntando pela vítima, que ainda não estava na concessionária naquele momento.
Minutos depois, o suspeito retornou, encontrou Francisco e sacou a arma, efetuando vários disparos. Um funcionário tentou intervir, mas foi ameaçado de morte pelo atirador durante a ação.
O caso foi registrado como homicídio no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), que solicitou perícia para auxiliar nas investigações.