Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de uma concessionária após o suspeito descobrir uma suposta traição. Durante o crime, o atirador chamou a vítima de “talarico” e afirmou que ela “tinha que morrer” enquanto efetuava os disparos. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em uma concessionária na Avenida Marechal Tito, na zona leste de São Paulo. O suspeito foi identificado como Anderson de Macedo.