Um homem foi preso nesta quarta-feira (4), suspeito de participação em um homicídio marcado por extrema violência. Segundo as investigações, ele teria matado um homem e arrancado o coração da vítima, entregando o órgão a outro indivíduo, que também foi agredido e obrigado a mordê-lo. O crime aconteceu em setembro de 2024.

O caso foi registrado em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. Já a prisão do suspeito ocorreu no bairro Tocantins, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde ele estava escondido na casa de familiares.