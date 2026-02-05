06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERVIÇO

Adeus, Kleber, aos 57 anos, em SJC; confira o obituário do dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Adeus, Kleber, aos 57 anos, em SJC; confira o obituário do dia
Adeus, Kleber, aos 57 anos, em SJC; confira o obituário do dia

KLEBER FERREIRA DE LIMA
Idade: 57
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 06/02/2026 13:30

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

MARTA HELENA DE FRAUDE SANTOS
Idade: 58
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC – 06/02/2026 13:00

FLORA DE JESUS MENEZES
Idade: 88
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 06/02/2026 13:00

ALEXANDRE FREITAS DE ALMEIDA
Idade: 54
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 06/02/2026 11:00

FABIO CLAUDINO BARBOSA
Idade: 38
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC – 06/02/2026 09:30

AIRTON JOSÉ DOS SANTOS
Idade: 63
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC – 06/02/2026 08:30

CESAR AUGUSTO DA SILVA
Idade: 58
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 06/02/2026 08:00

CAMILO ROBERTO DE SOUZA
Idade: 66
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 05/02/2026 17:00

ZENAIDE DOS SANTOS
Idade: 78
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC – 05/02/2026 16:30

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários