KLEBER FERREIRA DE LIMA
Idade: 57
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 06/02/2026 13:30
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
MARTA HELENA DE FRAUDE SANTOS
Idade: 58
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC – 06/02/2026 13:00
FLORA DE JESUS MENEZES
Idade: 88
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 06/02/2026 13:00
ALEXANDRE FREITAS DE ALMEIDA
Idade: 54
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 06/02/2026 11:00
FABIO CLAUDINO BARBOSA
Idade: 38
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC – 06/02/2026 09:30
AIRTON JOSÉ DOS SANTOS
Idade: 63
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC – 06/02/2026 08:30
CESAR AUGUSTO DA SILVA
Idade: 58
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 06/02/2026 08:00
CAMILO ROBERTO DE SOUZA
Idade: 66
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 05/02/2026 17:00
ZENAIDE DOS SANTOS
Idade: 78
Data de falecimento: 05/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC – 05/02/2026 16:30