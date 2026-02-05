A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (5) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a contratação de uma operação de crédito de R$ 225 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que é ligado ao governo federal. O texto seguirá para a sanção do prefeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, o financiamento será feito por meio do PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos).