Com foco em utilizar a IA (Inteligência Artificial) e no combate ao crime organizado e à violência de gênero, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) realiza, nesta sexta-feira (6), às 10h, a posse do Conselho Superior da Magistratura, da diretoria da Escola Paulista da Magistratura e da Ouvidoria, eleitos para o biênio 2026 e 2027.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia será realizada no Salão dos Passos Perdidos do Palácio da Justiça, na Praça da Sé, em São Paulo, e contará com a presença dos representantes dos três poderes e integrantes do sistema de Justiça. OVALE acompanha a solenidade.