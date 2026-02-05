Embalado pela vitória na rodada anterior, o São José Basketball volta à quadra nesta sexta-feira (6) para mais um compromisso pelo NBB Caixa. A equipe da regão enfrenta o Basquete Unifacisa, a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, com o objetivo de conquistar o segundo triunfo consecutivo na competição nacional.
Atualmente, o time joseense ocupa a sétima colocação do campeonato, com aproveitamento de 62,5%. Na última rodada, a equipe superou o Fortaleza Basquete Cearense por 97 a 82, atuando diante de sua torcida, mesmo sem contar com jogadores importantes do elenco, como o ala Dexter McClanahan e o pivô Maique.
O adversário desta sexta-feira vive um momento de ascensão no torneio. A Unifacisa chega embalada por uma sequência de quatro vitórias consecutivas, obtidas contra Flamengo, Vasco, Botafogo e o próprio Fortaleza. O clube de Campina Grande aparece na nona posição da tabela, com 56,5% de aproveitamento, e busca uma vaga no G8 para garantir o mando de quadra na fase de playoffs.
No confronto do primeiro turno, realizado na Paraíba, o Mr.Moo São José Basketball levou a melhor em um duelo equilibrado, vencendo por 87 a 85 após prorrogação.
Às vésperas do reencontro, o técnico Cristiano Ahmed destacou o nível do rival e alertou para as dificuldades do confronto. Segundo o treinador, a Unifacisa chega com força máxima e apresenta alto poder ofensivo, especialmente com a participação dos atletas estrangeiros. Ahmed ressaltou a importância de controlar os rebotes e reduzir a influência desses jogadores para que o São José consiga explorar o jogo de transição e competir em igualdade pela vitória.
Ingressos
As entradas para o setor de arquibancada custam R$ 20. Há a opção de meia-entrada solidária no valor de R$ 10, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% do total de ingressos disponíveis. Crianças com até 12 anos têm acesso gratuito à arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Já os ingressos para as cadeiras de quadra são vendidos ao valor único de R$ 40. As vendas antecipadas acontecem no aplicativo oficial do time.