Embalado pela vitória na rodada anterior, o São José Basketball volta à quadra nesta sexta-feira (6) para mais um compromisso pelo NBB Caixa. A equipe da regão enfrenta o Basquete Unifacisa, a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, com o objetivo de conquistar o segundo triunfo consecutivo na competição nacional.

Atualmente, o time joseense ocupa a sétima colocação do campeonato, com aproveitamento de 62,5%. Na última rodada, a equipe superou o Fortaleza Basquete Cearense por 97 a 82, atuando diante de sua torcida, mesmo sem contar com jogadores importantes do elenco, como o ala Dexter McClanahan e o pivô Maique.