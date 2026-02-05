O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se esquivou de falar de política durante agenda oficial no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), quando inaugurou o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro.

Ao lado do vice-governador Felicio Ramuth (PSD), ele se encontrou com 29 prefeitos do Vale do Paraíba que participaram da inauguração, intensificando o corpo a corpo com os mandatários da região. Deputados estaduais e vereadores também acompanharam a agenda de Tarcísio.