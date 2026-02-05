O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se esquivou de falar de política durante agenda oficial no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), quando inaugurou o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro.
Ao lado do vice-governador Felicio Ramuth (PSD), ele se encontrou com 29 prefeitos do Vale do Paraíba que participaram da inauguração, intensificando o corpo a corpo com os mandatários da região. Deputados estaduais e vereadores também acompanharam a agenda de Tarcísio.
Com a inauguração marcada para 10h, o governador chegou com uma hora de atraso e levou outra hora para chegar ao palco da solenidade, fazendo questão de cumprimentar e tirar foto com o público presente ao evento, que lotava a tenda instalada no local.
No palco, após ouvir o discurso de deputados, secretários estaduais e do prefeito de Cruzeiro, Kleber Silveira (PL), Tarcísio listou as principais entregas do seu governo e destaacou que vai inaugurar diversos hospitais no interior de São Paulo, além de ressaltar a tabela SUS Paulista, fazendo da saúde uma das principais vitrines do seu mandato.
Eleições 2026
Tarcísio vinha sendo cotado como um dos principais pré-candidatos do campo conservador para disputar a eleição presidencial em 2026. No entanto, após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, em 29 de janeiro, ele confirmou que disputará a reeleição para o governo de São Paulo.
Bolsonaro escolheu o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para disputar a eleição contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), frustrando políticos da direita que defendiam o nome de Tarcísio para o pleito contra o petista.
Em Cruzeiro, o governador se esquivou de responder a perguntas sobre política e deixou a coletiva de imprensa antes que fosse quesitonado sobre o assunto.
Antes de responder aos jornalistas, porém, ele ficou quase uma hora conversando com os prefeitos e políticos da região que participaram da inauguração do novo hospital.