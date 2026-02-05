06 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AGENDA OFICIAL

No Vale, Tarcísio destaca vitrines e se esquiva do tema eleitoral

Por Xandu Alves | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
João Valerio/Governo de São Paulo
Tarcísio de Freitas em Cruzeiro
Tarcísio de Freitas em Cruzeiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se esquivou de falar de política durante agenda oficial no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (5), quando inaugurou o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao lado do vice-governador Felicio Ramuth (PSD), ele se encontrou com 29 prefeitos do Vale do Paraíba que participaram da inauguração, intensificando o corpo a corpo com os mandatários da região. Deputados estaduais e vereadores também acompanharam a agenda de Tarcísio.

Com a inauguração marcada para 10h, o governador chegou com uma hora de atraso e levou outra hora para chegar ao palco da solenidade, fazendo questão de cumprimentar e tirar foto com o público presente ao evento, que lotava a tenda instalada no local.

No palco, após ouvir o discurso de deputados, secretários estaduais e do prefeito de Cruzeiro, Kleber Silveira (PL), Tarcísio listou as principais entregas do seu governo e destaacou que vai inaugurar diversos hospitais no interior de São Paulo, além de ressaltar a tabela SUS Paulista, fazendo da saúde uma das principais vitrines do seu mandato.

Eleições 2026 

Tarcísio vinha sendo cotado como um dos principais pré-candidatos do campo conservador para disputar a eleição presidencial em 2026. No entanto, após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, em 29 de janeiro, ele confirmou que disputará a reeleição para o governo de São Paulo.

Bolsonaro escolheu o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para disputar a eleição contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), frustrando políticos da direita que defendiam o nome de Tarcísio para o pleito contra o petista.

Em Cruzeiro, o governador se esquivou de responder a perguntas sobre política e deixou a coletiva de imprensa antes que fosse quesitonado sobre o assunto.

Antes de responder aos jornalistas, porém, ele ficou quase uma hora conversando com os prefeitos e políticos da região que participaram da inauguração do novo hospital.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários