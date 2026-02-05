Inaugurado em Cruzeiro, nesta quinta-feira (5), o novo Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico vai estar em pleno funcionamento até o final de 2026. A unidade abre as portas na próxima segunda-feira (9), e vai oferecendo os serviços previstos em contrato de forma gradual até o final do ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A informação é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que inaugurou o hospital nesta quinta-feira (5).