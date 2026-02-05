Inaugurado em Cruzeiro, nesta quinta-feira (5), o novo Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico vai estar em pleno funcionamento até o final de 2026. A unidade abre as portas na próxima segunda-feira (9), e vai oferecendo os serviços previstos em contrato de forma gradual até o final do ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A informação é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que inaugurou o hospital nesta quinta-feira (5).
O Governo de São Paulo vai destinar mais de R$ 230 milhões ao hospital, somando investimentos nas obras e custeio, para ampliar a assistência em saúde na região do Vale do Paraíba.
Do investimento total, segundo o governo, R$ 115,6 milhões foram empenhados desde 2023, para a construção e implantação da unidade. Além disso, cerca de R$ 80 milhões estão programados para custeio da assistência em 2026, garantindo a estrutura necessária para o atendimento à população.
Tarcísio explicou que as consultas ambulatoriais serão as primeiras a funcionar, com 18 leitos, e a partir daí a unidade vai incorporando todos os serviços previstos no contrato com a gestora da unidade, o ISG (Instituto Sócrates Guanaes) – que administra os hospitais regionais de São José dos Campos e do Litoral Norte.
“Na sequência, a gente vai ter o funcionamento da UTI adulto, a gente vai ter os serviços de exame de imagem, de tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, exame de colonoscopia e, a partir daí, a gente também incorpora a obstetrícia de alto risco, a questão da traumatologia e ortopedia, e vamos ter a UTI neonatal. Então, isso de forma faseada, de maneira que até o final do ano ele vai estar funcionando 100% com a sua característica, da maneira que ele foi projetado”, afirmou o governador.
210 leitos
Com 210 leitos, a unidade será referência em média e alta complexidade, com atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), beneficiando cerca de 450 mil pessoas em 17 municípios, além de peregrinos e turistas que visitam a região. Serão 18 leitos de observação, 40 de UTI, 29 de internação e 10 de psiquiatria.
Em 30 de setembro de 2025, o ISG firmou contrato com a Secretaria da Saúde de São Paulo para assumir a gestão do Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico.
O atendimento será realizado exclusivamente pelo SUS, com acesso regulado pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). A obstetrícia funcionará em modelo de portas abertas, e entre as principais linhas de cuidado estão obstetrícia de alto risco, psiquiatria, terapia renal substitutiva, traumato-ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cardiologia, com implantação de forma escalonada, conforme previsto em contrato.