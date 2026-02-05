O Governo de São Paulo vai destinar mais de R$ 230 milhões ao Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, inaugurado nesta quinta-feira (5) em Cruzeiro. O valor soma investimentos em obras e custeio, para ampliar a assistência em saúde na região do Vale do Paraíba.

A nova unidade foi inaugurada com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do vice-governador e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), além de deputados estaduais e vereadores da região.