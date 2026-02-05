O Governo de São Paulo vai destinar mais de R$ 230 milhões ao Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, inaugurado nesta quinta-feira (5) em Cruzeiro. O valor soma investimentos em obras e custeio, para ampliar a assistência em saúde na região do Vale do Paraíba.
A nova unidade foi inaugurada com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do vice-governador e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), além de deputados estaduais e vereadores da região.
Do investimento total, segundo o governo estadual, R$ 115,6 milhões foram empenhados desde 2023, para a construção e implantação da unidade. Além disso, cerca de R$ 80 milhões estão programados para custeio da assistência em 2026, garantindo a estrutura necessária para o atendimento à população.
“A inauguração do nosso Hospital Regional aqui em Cruzeiro é um sonho de muito tempo. São 210 leitos. A partir de segunda-feira, ele começa a operar. Essa operação começa sempre de forma faseada”, disse Tarcísio.
Segundo ele, as consultas ambulatoriais serão as primeiras a funcionar, com 18 leitos, e a partir daí a unidade vai incorporando todos os serviços previstos.
“Na sequência, a gente vai ter o funcionamento da UTI adulto, a gente vai ter os serviços de exame de imagem, o serviço de tomografia computadorizada, raio-x, ultrassom, exame de colonoscopia e, a partir daí, a gente também incorpora a obstetrícia de alto risco, a questão da traumatologia e ortopedia, e vamos ter a UTI neonatal. Então, isso de forma faseada, de maneira que até o final do ano ele vai estar funcionando 100% com a sua característica, da maneira que ele foi projetado”, afirmou o governador.
Atraso
O Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico foi inaugurado com três anos de atraso da previsão inicial. A construção do hospital foi anunciada em maio de 2021, pelo então governador João Doria (na época no PSDB).
Inicialmente, previa-se que o complexo hospitalar fosse entregue até o fim de 2022 e equipado para a operação no começo de 2023. Nenhuma das datas foi cumprida.
Com 210 leitos, a unidade será referência em média e alta complexidade, com atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), beneficiando cerca de 450 mil pessoas em 17 municípios, além de peregrinos e turistas que visitam a região. Serão 18 leitos de observação, 40 de UTI, 29 de internação e 10 de psiquiatria.
Em 30 de setembro de 2025, o ISG (Instituto Sócrates Guanaes) firmou contrato com a Secretaria da Saúde de São Paulo para assumir a gestão do Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico.
O atendimento será realizado exclusivamente pelo SUS, com acesso regulado pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). A obstetrícia funcionará em modelo de portas abertas, e entre as principais linhas de cuidado estão obstetrícia de alto risco, psiquiatria, terapia renal substitutiva, traumato-ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cardiologia, com implantação de forma escalonada, conforme previsto em contrato.