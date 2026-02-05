O governo do Estado anunciou investimento de R$ 141,7 milhões em novas moradias em cidades da RMVale. O anúncio foi oficializado na manhã desta quarta-feira (4), durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O pacote contempla a construção de 730 novas moradias pelo programa Casa Paulista, projetos de infraestrutura sustentável e a abertura de novos editais para sorteios habitacionais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Construção de 730 moradias