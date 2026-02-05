O início do ano letivo representa um momento de grandes transformações na vida das crianças — e também das famílias. Fevereiro, tradicionalmente marcado pelo período de adaptação escolar, exige sensibilidade, paciência e atenção dos adultos. Especialistas alertam que algumas atitudes comuns dos pais podem interferir diretamente no bem-estar emocional e no desempenho escolar dos alunos, especialmente na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental.

Um dos erros mais frequentes nesse período é o excesso de expectativa. A cobrança por uma adaptação rápida, por resultados imediatos ou por um comportamento considerado ideal pode gerar ansiedade, insegurança e até rejeição ao ambiente escolar. Cada criança tem seu próprio ritmo, e respeitar esse tempo é essencial para que a adaptação aconteça de forma saudável e consistente.

Outro ponto de atenção é a comparação entre crianças, prática ainda comum no cotidiano familiar. Comparar irmãos, colegas de sala ou filhos de amigos pode comprometer a autoestima e criar bloqueios emocionais. O desenvolvimento infantil não segue um padrão único: fatores emocionais, sociais e cognitivos influenciam diretamente a forma como cada criança vivencia o processo escolar.