O início do ano letivo representa um momento de grandes transformações na vida das crianças — e também das famílias. Fevereiro, tradicionalmente marcado pelo período de adaptação escolar, exige sensibilidade, paciência e atenção dos adultos. Especialistas alertam que algumas atitudes comuns dos pais podem interferir diretamente no bem-estar emocional e no desempenho escolar dos alunos, especialmente na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental.
Um dos erros mais frequentes nesse período é o excesso de expectativa. A cobrança por uma adaptação rápida, por resultados imediatos ou por um comportamento considerado ideal pode gerar ansiedade, insegurança e até rejeição ao ambiente escolar. Cada criança tem seu próprio ritmo, e respeitar esse tempo é essencial para que a adaptação aconteça de forma saudável e consistente.
Outro ponto de atenção é a comparação entre crianças, prática ainda comum no cotidiano familiar. Comparar irmãos, colegas de sala ou filhos de amigos pode comprometer a autoestima e criar bloqueios emocionais. O desenvolvimento infantil não segue um padrão único: fatores emocionais, sociais e cognitivos influenciam diretamente a forma como cada criança vivencia o processo escolar.
A rotina familiar também desempenha um papel decisivo nessa fase. Manter horários regulares para dormir, acordar e se alimentar ajuda a criar previsibilidade e segurança emocional. Além disso, o acolhimento, a escuta ativa e a validação dos sentimentos são fundamentais para que a criança compreenda a escola como um espaço seguro, de aprendizado e pertencimento.
A adaptação escolar vai muito além da sala de aula. Ela se constrói diariamente a partir da parceria entre escola e família. Quando os adultos demonstram confiança, tranquilidade e empatia diante desse novo ciclo, a criança se sente mais preparada para enfrentar desafios e desenvolver uma relação positiva com o ambiente escolar.
Menos pressão e mais acolhimento fazem toda a diferença. A adaptação é um processo — e, quando conduzido com sensibilidade e respeito ao tempo de cada criança, contribui para uma trajetória acadêmica mais saudável e significativa ao longo da vida.
Marcelo S. Córdoba
CEO da Maple Bear São José dos Campos