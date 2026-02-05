Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (4) após invadir uma padaria e executar a ex-namorada, de 16 anos, e uma cliente, de 56 anos, no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante o ataque, uma terceira vítima, uma adolescente de 14 anos, foi baleada e permanece em estado grave. Testemunhas relataram que o autor debochou das vítimas antes de fugir, em uma cena que causou revolta e comoção.

