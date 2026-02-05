Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (4) após invadir uma padaria e executar a ex-namorada, de 16 anos, e uma cliente, de 56 anos, no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Durante o ataque, uma terceira vítima, uma adolescente de 14 anos, foi baleada e permanece em estado grave. Testemunhas relataram que o autor debochou das vítimas antes de fugir, em uma cena que causou revolta e comoção.
De acordo com a Polícia Militar, o adolescente chegou ao local em uma motocicleta e iniciou uma discussão com a ex-namorada, que trabalhava no caixa do estabelecimento. A motivação do crime, segundo relatos colhidos no local, teria sido ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento.
Clientes tentaram intervir e pediram para que o jovem deixasse a adolescente em paz. Neste momento, ele sacou uma arma de fogo e passou a atirar.
A ex-namorada foi atingida e morreu no local. Uma cliente de 56 anos, que trabalhava em um sacolão vizinho à padaria, também foi baleada e não resistiu aos ferimentos. Uma adolescente de 14 anos foi atingida na cabeça, no braço e na perna, sendo socorrida em estado gravíssimo.
Frieza e deboche chocam testemunhas
Antes de fugir, o adolescente ainda protagonizou uma cena descrita como cruel e perturbadora. Segundo testemunhas, ele apontou a arma para a irmã da jovem baleada, de 19 anos, que implorou para não ser morta.
O atirador teria rido, feito caretas, colocado a língua para fora e debochado da jovem antes de deixar o local, aumentando ainda mais a revolta de quem presenciou o crime.
Adolescente é apreendido pelo GER
Após diligências, equipes do GER (Grupo Especializado em Recobrimento) localizaram e apreenderam o adolescente suspeito. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil realizou a perícia no local e os corpos das vítimas foram removidos para o IML (Instituto Médico Legal). O caso é investigado como ato infracional análogo a duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.
A adolescente ferida segue internada no Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. O estado de saúde dela é considerado grave.