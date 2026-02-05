Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma fiscalização no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu por volta das 8h30, quando os policiais abordaram um veículo Mercedes-Benz C180 em atitude suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência