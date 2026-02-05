Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma fiscalização no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
A ação ocorreu por volta das 8h30, quando os policiais abordaram um veículo Mercedes-Benz C180 em atitude suspeita.
Ocorrência
Dentro do carro, os policiais identificaram um casal, sendo a passageira uma adolescente de 16 anos. Em busca no interior do veículo, as equipes localizaram:
- um revólver Taurus calibre .38 municiado com seis cartuchos intactos;
- 3 munições extras de calibre 9 mm;
- aproximadamente R$ 5.500 em espécie.
Diante do flagrante, o condutor do veículo foi detido e encaminhado à autoridade policial. O armamento, as munições e o dinheiro foram apreendidos. Ele permanece preso e à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.