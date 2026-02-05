05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

SJC: Homem armado de Mercedes-Benz é preso no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões com condutor no Campo dos Alemães, em São José dos Campos
Apreensões com condutor no Campo dos Alemães, em São José dos Campos

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma fiscalização no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu por volta das 8h30, quando os policiais abordaram um veículo Mercedes-Benz C180 em atitude suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

Dentro do carro, os policiais identificaram um casal, sendo a passageira uma adolescente de 16 anos. Em busca no interior do veículo, as equipes localizaram:

  • um revólver Taurus calibre .38 municiado com seis cartuchos intactos;
  • 3 munições extras de calibre 9 mm;
  • aproximadamente R$ 5.500 em espécie.

Diante do flagrante, o condutor do veículo foi detido e encaminhado à autoridade policial. O armamento, as munições e o dinheiro foram apreendidos. Ele permanece preso e à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários