Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três homens em São José dos Campos.

O trio, que ocupava uma BMW preta, foi flagrado após denúncias de que estaria ostentando armas de fogo enquanto trafegava pelas vias da cidade, na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência e prisão