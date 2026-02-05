Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três homens em São José dos Campos.
O trio, que ocupava uma BMW preta, foi flagrado após denúncias de que estaria ostentando armas de fogo enquanto trafegava pelas vias da cidade, na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h.
Ocorrência e prisão
O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) emitiu o alerta após o veículo ser visto em direção à zona norte.
Com base nas características descritas, as equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram patrulhamento, localizando o carro na rua Carlos Belmiro dos Santos.
Durante a abordagem, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo (uma pistola e um revólver), além de uma porção de entorpecente.
Os três envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.