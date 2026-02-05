05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SIMULACROS

ATENÇÃO: Trio é preso em BMW ostentando armas falsas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Simulacros apreendidos na zona norte de SJC
Simulacros apreendidos na zona norte de SJC

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três homens em São José dos Campos.

O trio, que ocupava uma BMW preta, foi flagrado após denúncias de que estaria ostentando armas de fogo enquanto trafegava pelas vias da cidade, na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência e prisão

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) emitiu o alerta após o veículo ser visto em direção à zona norte.

Com base nas características descritas, as equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram patrulhamento, localizando o carro na rua Carlos Belmiro dos Santos.

Durante a abordagem, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo (uma pistola e um revólver), além de uma porção de entorpecente.

Os três envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários