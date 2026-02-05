Um homem foi preso e drogas foram apreendidas em um imóvel no bairro Estufa 2, em Ubatuba, na manhã desta quinta-feira (5).
A prisão ocorreu após uma denúncia de tráfico de entorpecentes na região.
Policiais militares intensificaram o patrulhamento e localizaram um suspeito e um imóvel utilizado por ele para armazenar drogas destinadas à venda no bairro.
Na casa, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e uma motocicleta empregada na atividade criminosa.
Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido para as providências legais.