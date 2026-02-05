05 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Denúncia leva PM à 'casa da droga' em Ubatuba; homem é preso

Por Da redação | Ubatuba
Divulgação
Apreensões no Estufa 2, em Ubatuba
Apreensões no Estufa 2, em Ubatuba

Um homem foi preso e drogas foram apreendidas em um imóvel no bairro Estufa 2, em Ubatuba, na manhã desta quinta-feira (5).

A prisão ocorreu após uma denúncia de tráfico de entorpecentes na região.

Policiais militares intensificaram o patrulhamento e localizaram um suspeito e um imóvel utilizado por ele para armazenar drogas destinadas à venda no bairro.

Na casa, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e uma motocicleta empregada na atividade criminosa.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido para as providências legais.

