Um homem foi preso e drogas foram apreendidas em um imóvel no bairro Estufa 2, em Ubatuba, na manhã desta quinta-feira (5).

A prisão ocorreu após uma denúncia de tráfico de entorpecentes na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp