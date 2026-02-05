Um grave engavetamento entre caminhões na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070) terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira (5), em Caçapava.
O acidente, registrado no km 111, sentido Taubaté, destruiu completamente a cabine de um dos veículos, matou um motorista de 44 anos no local e deixou outros dois homens feridos. Imagens impressionantes mostram a violência do impacto.
De acordo com o boletim da Polícia Civil, a ocorrência foi registrada após acionamento por sinistro de trânsito envolvendo veículos pesados. No local, os agentes constataram uma colisão traseira entre caminhões, com forte impacto na parte posterior da carreta que seguia à frente.
O motorista do caminhão atingido relatou que trafegava normalmente pela pista sentido Taubaté quando ouviu um forte estrondo na traseira. Ele conseguiu parar alguns metros à frente, não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
Cabine destruída e vítimas presas às ferragens
No caminhão que colidiu por trás, havia três ocupantes. O motorista, de 44 anos, ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado ainda no local por médico da concessionária responsável pela rodovia.
As outras duas vítimas, de 34 e 37 anos, também homens, foram socorridas. Um deles sofreu ferimentos leves, enquanto o outro teve lesão grave em uma das pernas. Ambos foram encaminhados para atendimento hospitalar.
Atuação dos bombeiros e resgate
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta da meia-noite e encontraram a cabine do caminhão completamente deformada. Os militares utilizaram ferramentas hidráulicas de corte e expansão para realizar o salvamento veicular, em uma operação considerada de alta complexidade.
Segundo os bombeiros, a atuação rápida e coordenada foi fundamental para retirar as vítimas com segurança e evitar novos riscos no local.
Perícia e investigação
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, e o corpo do motorista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José. A Polícia Civil requisitou perícias complementares e informou que o caso segue em investigação para esclarecer completamente a dinâmica do acidente.