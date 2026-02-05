Um grave engavetamento entre caminhões na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070) terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira (5), em Caçapava.

O acidente, registrado no km 111, sentido Taubaté, destruiu completamente a cabine de um dos veículos, matou um motorista de 44 anos no local e deixou outros dois homens feridos. Imagens impressionantes mostram a violência do impacto.

