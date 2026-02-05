05 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

SJC: Dupla é presa após furtar caixa de distribuição telefônica

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caixa de distribuição furtada em São José dos Campos
Caixa de distribuição furtada em São José dos Campos

Dois homens foram presos após furto de uma caixa de distribuição telefônica na avenida dos Estados, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (4).

Ocorrência

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) informou o furto em andamento às equipes de campo.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se deslocaram ao local e localizaram os suspeitos indicados na rua Serafim Dias Machado, sendo que um deles carregava a caixa.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.

