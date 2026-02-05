Dois homens foram presos após furto de uma caixa de distribuição telefônica na avenida dos Estados, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (4).

Ocorrência

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) informou o furto em andamento às equipes de campo.