Dois homens foram presos após furto de uma caixa de distribuição telefônica na avenida dos Estados, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (4).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) informou o furto em andamento às equipes de campo.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se deslocaram ao local e localizaram os suspeitos indicados na rua Serafim Dias Machado, sendo que um deles carregava a caixa.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.