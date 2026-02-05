Um homem procurado pela Justiça por crime de trânsito foi capturado e preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quarta-feira (4), quando policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Jardim das Indústrias.

