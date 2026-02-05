05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO DE PRISÃO

Foragido por crime de trânsito é localizado e preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por crime de trânsito foi capturado e preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quarta-feira (4), quando policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Jardim das Indústrias.

Na avenida Dr. João Baptista Soares de Queiroz Júnior, a equipe visualizou um veículo trafegando com a placa traseira danificada, dificultando a identificação, o que motivou a abordagem.

Em pesquisa criminal do condutor, constatou-se mandado de prisão em aberto fundamentado no artigo 305 da Lei nº 9.503, que trata sobre fuga de local de acidente de trânsito.

Diante dos fatos, ele foi conduzido a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

