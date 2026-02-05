Um calote em um motel de Taubaté virou cena de filme na noite desta quarta-feira (4): cliente tentou sair sem pagar, entrou em briga com funcionário, houve taco de beisebol, gritaria e a fuga terminou com o carro batendo no portão do estabelecimento, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário do motel, de 34 anos, que atua como caixa, foi até a guarita com a maquininha de cartão para realizar a cobrança de um cliente que havia parado próximo à saída. No momento do pagamento, o motorista tentou puxar o equipamento das mãos do trabalhador, dando início à confusão.