Um calote em um motel de Taubaté virou cena de filme na noite desta quarta-feira (4): cliente tentou sair sem pagar, entrou em briga com funcionário, houve taco de beisebol, gritaria e a fuga terminou com o carro batendo no portão do estabelecimento, na região central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário do motel, de 34 anos, que atua como caixa, foi até a guarita com a maquininha de cartão para realizar a cobrança de um cliente que havia parado próximo à saída. No momento do pagamento, o motorista tentou puxar o equipamento das mãos do trabalhador, dando início à confusão.
Ainda segundo o registro policial, o funcionário advertiu o cliente, mas foi xingado e teve a maquininha puxada com força. Para se defender e recuperar o equipamento, ele saiu da guarita, aproximou-se do veículo (um Fiat Uno) e pegou um taco de beisebol.
Após uma breve discussão, o funcionário conseguiu recuperar a maquininha. Na sequência, o motorista acelerou para fugir do local e acabou atingindo o portão do motel, causando danos à estrutura.
Investigação e enquadramento legal
O caso foi registrado na Polícia Civil como outras fraudes, conforme o artigo 176 do Código Penal, que trata de obtenção de vantagem ilícita sem o pagamento devido. A placa do veículo foi identificada, e a autoria do crime segue em investigação.
A vítima foi orientada sobre o prazo legal para representação criminal, que deverá ser formalizada assim que o suspeito for oficialmente identificado. O motorista será intimado para prestar esclarecimentos na delegacia responsável pela área.