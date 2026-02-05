Um homem foi preso por receptação de um aparelho celular furtado em Jacareí.
A prisão ocorreu na terça-feira (3) quando policiais militares da Companhia de Força Tática do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um indivíduo em atitude suspeita e, durante a busca pessoal, localizaram em seu poder um aparelho celular da marca Motorola.
Em consulta inicial do IMEI do aparelho junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), não foi localizada ocorrência de furto ou roubo.
Entretanto, ao verificar a conta de e-mail vinculada ao aparelho, foi possível identificar o endereço de uma rede social pertencente a uma mulher.
Ao contatá-la, a equipe confirmou que o celular havia sido subtraído, embora não tivesse registrado boletim de ocorrência.
O aparelho celular foi reconhecido pela vítima e restituído.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido para as providências legais e responderá pelo crime de receptação.