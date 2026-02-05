Um homem foi preso por receptação de um aparelho celular furtado em Jacareí.

A prisão ocorreu na terça-feira (3) quando policiais militares da Companhia de Força Tática do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um indivíduo em atitude suspeita e, durante a busca pessoal, localizaram em seu poder um aparelho celular da marca Motorola.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp