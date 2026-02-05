Um detento foi atingido por um disparo de calibre 12 ao tentar fugir da Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba, na tarde desta terça-feira (4). O preso escalava o telhado da unidade quando foi contido por policiais penais que atuavam nas torres de vigilância.

Segundo o registro da ocorrência, a tentativa de fuga aconteceu por volta das 17h, na Penitenciária 1 de Potim. O sentenciado Renan Junior Fernandes da Silva, que cumpre pena no regime semiaberto, tentou escapar escalando o telhado da ala de progressão da unidade prisional.