Um detento foi atingido por um disparo de calibre 12 ao tentar fugir da Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba, na tarde desta terça-feira (4). O preso escalava o telhado da unidade quando foi contido por policiais penais que atuavam nas torres de vigilância.
Segundo o registro da ocorrência, a tentativa de fuga aconteceu por volta das 17h, na Penitenciária 1 de Potim. O sentenciado Renan Junior Fernandes da Silva, que cumpre pena no regime semiaberto, tentou escapar escalando o telhado da ala de progressão da unidade prisional.
Ao perceberem a movimentação suspeita, os policiais penais acionaram os protocolos de contenção, seguindo as diretrizes de uso progressivo da força. Um dos agentes, posicionado na torre de vigilância 1, realizou diversas advertências verbais, ordenando que o detento interrompesse a ação, mas não foi obedecido.
Diante da persistência na tentativa de fuga, o policial efetuou disparos de advertência e contenção, totalizando seis tiros com uma espingarda calibre 12. Um dos disparos atingiu a coxa direita do preso, que caiu e foi imediatamente contido.
Atendimento médico
Após ser ferido, Renan foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e permanece sob custódia. O estado de saúde não foi detalhado oficialmente até o momento.
A ocorrência foi registrada e será apurada internamente, conforme os protocolos da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). O caso também deve ser comunicado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.