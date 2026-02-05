A Pontz, empresa brasileira de consórcios e seguros, está com 200 vagas de emprego abertas para São José dos Campos e região.

As oportunidades são para o cargo de vendedor, com contratação efetiva (CLT) nas modalidades presencial e remota.

Benefícios e incrições