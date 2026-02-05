A Pontz, empresa brasileira de consórcios e seguros, está com 200 vagas de emprego abertas para São José dos Campos e região.
As oportunidades são para o cargo de vendedor, com contratação efetiva (CLT) nas modalidades presencial e remota.
Benefícios e incrições
Além do salário base, a empresa oferece premiações e comissões, vale-transporte, seguro de vida e um cartão de benefícios corporativos. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo.
Os interessados podem se candidatar até o dia 2 de março pelo portal do candidato ou pelo perfil da empresa no LinkedIn.
A empresa
Em fase de crescimento, a Pontz conta com 350 colaboradores e amplia sua estrutura após lançar novos produtos e obter resultados expressivos em 2025. Referência no mercado de consórcios e seguros, a empresa conta com consultores certificados pela ABAC.
A companhia também é atuante na comunidade, sendo patrocinadora master do São José Esporte Clube (futebol masculino), do PONTZ São José Basketball (feminino) e da atleta de BMX Dani Damásio.