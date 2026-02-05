05 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

TEM VAGAS: Empresa oferece 200 vagas de emprego em SJC e região

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Em fase de expansão, a Pontz anuncia a abertura de 200 vagas de emprego
Em fase de expansão, a Pontz anuncia a abertura de 200 vagas de emprego

A Pontz, empresa brasileira de consórcios e seguros, está com 200 vagas de emprego abertas para São José dos Campos e região.

As oportunidades são para o cargo de vendedor, com contratação efetiva (CLT) nas modalidades presencial e remota.

Benefícios e incrições

Além do salário base, a empresa oferece premiações e comissões, vale-transporte, seguro de vida e um cartão de benefícios corporativos. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo.

Os interessados podem se candidatar até o dia 2 de março pelo portal do candidato ou pelo perfil da empresa no LinkedIn.

A empresa

Em fase de crescimento, a Pontz conta com 350 colaboradores e amplia sua estrutura após lançar novos produtos e obter resultados expressivos em 2025. Referência no mercado de consórcios e seguros, a empresa conta com consultores certificados pela ABAC.

A companhia também é atuante na comunidade, sendo patrocinadora master do São José Esporte Clube (futebol masculino), do PONTZ São José Basketball (feminino) e da atleta de BMX Dani Damásio.

