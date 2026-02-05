Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros enquanto jogava baralho em um bar no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na noite desta terça-feira (4). A vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Sanchez. O crime é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 19h46 para atender uma denúncia de disparo de arma de fogo em um bar na rua Jânio da Silva Quadros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Gustavo caído no interior do estabelecimento, com a cabeça apoiada sobre uma mesa e intenso sangramento na região da cabeça.