Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros enquanto jogava baralho em um bar no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na noite desta terça-feira (4). A vítima foi identificada como Gustavo Rodrigues Sanchez. O crime é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 19h46 para atender uma denúncia de disparo de arma de fogo em um bar na rua Jânio da Silva Quadros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Gustavo caído no interior do estabelecimento, com a cabeça apoiada sobre uma mesa e intenso sangramento na região da cabeça.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o atendimento foi realizado por um médico da USA (Unidade de Suporte Avançado), que constatou o óbito no local.
O local do crime foi isolado para o trabalho da Polícia Científica. A equipe de homicídios do 1º DP (Distrito Policial), acompanhada pelo delegado responsável, realizou a perícia e deu início às diligências para esclarecer o caso.
Execução dentro do bar
O proprietário do bar relatou à polícia que estava trabalhando no momento do crime e que seis clientes jogavam cartas ou dominó quando um homem usando capacete de motociclista entrou rapidamente no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Gustavo, atingindo principalmente a região da cabeça.
Após os tiros, o atirador fugiu na garupa de uma motocicleta de cor escura, tomando rumo desconhecido. Nenhuma outra pessoa ficou ferida.
O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar o autor do crime e apurar a motivação da execução. Até o momento, ninguém foi preso.