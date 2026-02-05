05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Comprador de drogas é liberado e vendedor fica preso em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM em imóvel de Lorena
Apreensões da PM em imóvel de Lorena

Dois homens foram detidos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Lorena. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (4) no bairro Vila Passos, sendo um deles liberado posteriormente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os homens foram avistados por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) negociando entorpecentes em frente a uma residência.

Abordado, o comprador tinha nas mãos um eppendorf de cocaína e informou tê-lo adquirido por R$ 10. O outro suspeito, que realizava a venda, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Apreensões

Em vistoria no imóvel, a equipe localizou:

  • R$ 460 em notas diversas;

141 eppendorfs de cocaína;

  • um revólver Rossi calibre .32 com numeração suprimida;

  • uma unidade de munição calibre .32;

  • um aparelho de telefone celular;

    • A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde o comprador foi liberado, após registros. O homem responsável pela venda das drogas permaneceu preso e à disposição da Justiça.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários