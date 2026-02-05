Dois homens foram detidos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Lorena. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (4) no bairro Vila Passos, sendo um deles liberado posteriormente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os homens foram avistados por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) negociando entorpecentes em frente a uma residência.
Abordado, o comprador tinha nas mãos um eppendorf de cocaína e informou tê-lo adquirido por R$ 10. O outro suspeito, que realizava a venda, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.
Apreensões
Em vistoria no imóvel, a equipe localizou:
-
R$ 460 em notas diversas;
-
141 eppendorfs de cocaína;
um revólver Rossi calibre .32 com numeração suprimida;
uma unidade de munição calibre .32;
um aparelho de telefone celular;
A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde o comprador foi liberado, após registros. O homem responsável pela venda das drogas permaneceu preso e à disposição da Justiça.