Dois homens foram detidos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Lorena. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (4) no bairro Vila Passos, sendo um deles liberado posteriormente.

Os homens foram avistados por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) negociando entorpecentes em frente a uma residência.