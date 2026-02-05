Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Guaratinguetá após tentativa de fuga.

A prisão ocorreu na quarta-feira (4), quando policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Jardim Esperança e avistaram o suspeito vendendo entorpecentes no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp