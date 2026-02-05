05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MAIS DE 500 PORÇÕES

Após tentativa de fuga, homem é preso com drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Guaratinguetá após tentativa de fuga.

A prisão ocorreu na quarta-feira (4), quando policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Jardim Esperança e avistaram o suspeito vendendo entorpecentes no local.

Ao ser alcançado, durante revista pessoal, a equipe localizou 10 pinos de cocaina e 5 pedras de crack.

Em varredura ao local, foram localizados mais entorpecentes sendo:

  •  396 pinos de cocaína;
  • 116 tubetes de crack;
  • 26 porções de maconha;
  • um tijolo de maconha;

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

