Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Guaratinguetá após tentativa de fuga.
A prisão ocorreu na quarta-feira (4), quando policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Jardim Esperança e avistaram o suspeito vendendo entorpecentes no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao ser alcançado, durante revista pessoal, a equipe localizou 10 pinos de cocaina e 5 pedras de crack.
Em varredura ao local, foram localizados mais entorpecentes sendo:
- 396 pinos de cocaína;
- 116 tubetes de crack;
- 26 porções de maconha;
- um tijolo de maconha;
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.