A Via Dutra sofre interdição total da pista expressa, em trecho de São José dos Campos, no sentido São Paulo entre os quilômetros 140 e 142 para obras de readequação de passarelas.
O bloqueio será realizado das 22h às 5h, estendendo-se até a sexta-feira (6).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alteração do cronograma
A intervenção, que originalmente começaria pela passarela do km 142, foi alterada devido a um atraso no transporte de uma viga.
Com isso, as equipes técnicas priorizarão os trabalhos na estrutura do km 140 (P3). Para garantir o fluxo, todo o tráfego da pista expressa será direcionado para a pista local.
Acessos
O desvio teve início na quarta-feira (4), no km 139+300 (Viaduto Santa Inês), com retorno à marginal no km 141+300, em frente à GM.
Nesta quinta-feira (5), o acesso será feito no km 141+300, com os veículos seguindo pela pista local sul e retornando à via principal apenas no km 143+800.
Segurança
Durante as madrugadas de trabalho, agentes de Mobilidade Urbana e equipes da concessionária CCR RioSP estarão no local para orientar os motoristas.
A sinalização será reforçada para evitar acidentes e garantir a fluidez na pista marginal, que absorverá todo o volume de veículos da via expressa.