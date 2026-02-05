A Via Dutra sofre interdição total da pista expressa, em trecho de São José dos Campos, no sentido São Paulo entre os quilômetros 140 e 142 para obras de readequação de passarelas.

O bloqueio será realizado das 22h às 5h, estendendo-se até a sexta-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alteração do cronograma