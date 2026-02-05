05 de fevereiro de 2026
CAIXA DE SOM

Após furto, jovem é detido por morador até a chegada da GCM

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Gtam
Furto de caixa de som em Caraguatatuba
Furto de caixa de som em Caraguatatuba

Um jovem foi preso após furtar uma caixa de som de um automóvel estacionado em Caraguatatuba. A ação ocorreu no domingo (1º).

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e uma testemunha dos fatos deteve o suspeito até a chegada da equipe, que patrulhava a avenida da Praia, na região central.

Foram apresentadas imagens de câmeras de segurança à vítima, que reconheceu o equipamento. O autor do crime foi conduzido à delegacia local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

