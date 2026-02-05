Um jovem foi preso após furtar uma caixa de som de um automóvel estacionado em Caraguatatuba. A ação ocorreu no domingo (1º).

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e uma testemunha dos fatos deteve o suspeito até a chegada da equipe, que patrulhava a avenida da Praia, na região central.

