Um engavetamento de carretas na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070) deixou uma vítima fatal e provocou restrições de tráfego na madrugada desta quinta-feira (5), em Caçapava, no trecho do km 111, na pista sentido Taubaté, segundo registro da Polícia Civil.
De acordo com o boletim, a ocorrência foi atendida após acionamento por sinistro de trânsito no km 111. No local, foi constatada uma colisão traseira envolvendo dois veículos pesados, com impacto na parte de trás do caminhão que seguia à frente. A cabine de um dos caminhões ficou completamente destruída.
O condutor do caminhão que estava à frente relatou que seguia no sentido Taubaté quando ouviu um forte impacto na traseira e conseguiu parar adiante. Ele não se feriu e foi submetido ao teste de alcoolemia, com resultado negativo, conforme a Polícia Civil.
No caminhão que bateu atrás, havia três ocupantes. O motorista, de 44 anos, morreu no local, com óbito constatado por médico da concessionária. As outras duas vítimas, de 34e 37 anos, também homens, foram socorridas: uma com ferimentos leves e outra com lesão grave em uma das pernas, encaminhadas para atendimento hospitalar.
A área foi preservada até a chegada da perícia e o corpo foi encaminhado ao IML de São José dos Campos para exames. A Polícia Civil informou no registro que também foram requisitados exames periciais para as vítimas socorridas.