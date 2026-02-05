05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE FATAL

URGENTE: Motorista morre em colisão entre carretas no Vale

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Artesp
Colisão traseira envolveu dois veículos pesados
Colisão traseira envolveu dois veículos pesados

Um engavetamento de carretas na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070) deixou uma vítima fatal e provocou restrições de tráfego na madrugada desta quinta-feira (5), em Caçapava, no trecho do km 111, na pista  sentido Taubaté, segundo registro da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim, a ocorrência foi atendida após acionamento por sinistro de trânsito no km 111. No local, foi constatada uma colisão traseira envolvendo dois veículos pesados, com impacto na parte de trás do caminhão que seguia à frente. A cabine de um dos caminhões ficou completamente destruída.

O condutor do caminhão que estava à frente relatou que seguia no sentido Taubaté quando ouviu um forte impacto na traseira e conseguiu parar adiante. Ele não se feriu e foi submetido ao teste de alcoolemia, com resultado negativo, conforme a Polícia Civil.

No caminhão que bateu atrás, havia três ocupantes. O motorista, de 44 anos, morreu no local, com óbito constatado por médico da concessionária. As outras duas vítimas, de 34e 37 anos, também homens, foram socorridas: uma com ferimentos leves e outra com lesão grave em uma das pernas, encaminhadas para atendimento hospitalar.

A área foi preservada até a chegada da perícia e o corpo foi encaminhado ao IML de São José dos Campos para exames. A Polícia Civil informou no registro que também foram requisitados exames periciais para as vítimas socorridas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários