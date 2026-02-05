Um engavetamento de carretas na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070) deixou uma vítima fatal e provocou restrições de tráfego na madrugada desta quinta-feira (5), em Caçapava, no trecho do km 111, na pista sentido Taubaté, segundo registro da Polícia Civil.

De acordo com o boletim, a ocorrência foi atendida após acionamento por sinistro de trânsito no km 111. No local, foi constatada uma colisão traseira envolvendo dois veículos pesados, com impacto na parte de trás do caminhão que seguia à frente. A cabine de um dos caminhões ficou completamente destruída.