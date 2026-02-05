05 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Homem é preso pela PM com pedras de crack em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sacola continha 90 eppendorfs de crack
Durante patrulhamento pelo bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, agentes da GCM  (Guarda Civil Municipal) viram um homem tentar evadir-se ao perceber a presença da viatura.

Ele estava de bicicleta e carregava uma sacola que foi arremessada a uma área de mata durante a tentativa de fuga.

A equipe o alcançou e, durante a abordagem, localizou com ele R$ 535 em dinheiro. Dentro da sacola havia 90 eppendorfs com crack. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

