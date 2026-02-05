Durante patrulhamento pelo bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) viram um homem tentar evadir-se ao perceber a presença da viatura.

Ele estava de bicicleta e carregava uma sacola que foi arremessada a uma área de mata durante a tentativa de fuga.

