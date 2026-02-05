Um homem procurado pela Justiça, com dívida de R$ 60 mil em pensão alimentícia, foi preso no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

A prisão ocorreu na terça-feira (3), quando a equipe do Gtam (Grupo Tático com Moto) recebeu informações de que o suspeito estava nas dependências do Poupatempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp