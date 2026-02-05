Um homem procurado pela Justiça, com dívida de R$ 60 mil em pensão alimentícia, foi preso no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.
A prisão ocorreu na terça-feira (3), quando a equipe do Gtam (Grupo Tático com Moto) recebeu informações de que o suspeito estava nas dependências do Poupatempo.
Em diligência ao local, a equipe o localizou e confirmou o mandado de prisão em aberto em consulta aos sistemas durante a abordagem.
Ele foi encaminhado à delegacia local onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.