Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi localizado e preso no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na terça-feira (3), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp