05 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Ladrão procurado pela Justiça é localizado e preso no Jd. Ismênia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi localizado e preso no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na terça-feira (3), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Em abordagem, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. 

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

