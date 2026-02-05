Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Caçapava.

A prisão ocorreu na segunda-feira (3), durante patrulhamento pelo bairro Nova Caçapava.

