05 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Condenado por tráfico, foragido da Justiça é preso em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Caçapava.

A prisão ocorreu na segunda-feira (3), durante patrulhamento pelo bairro Nova Caçapava.

O suspeito, de 28 anos, foi abordado e a consulta no aplicativo Muralha Paulista indicou um mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

