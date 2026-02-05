Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Caçapava.
A prisão ocorreu na segunda-feira (3), durante patrulhamento pelo bairro Nova Caçapava.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito, de 28 anos, foi abordado e a consulta no aplicativo Muralha Paulista indicou um mandado de prisão aberto em seu desfavor.
Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.