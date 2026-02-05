Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem e apreenderam 1,141 kg de maconha dentro de um imóvel no bairro Belém, em Taubaté.

A ação ocorreu na última terça-feira (3), quando a equipe localizou um tijolo da droga na residência do suspeito.

