05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

Baep encontra um tijolo de 1,1 kg de maconha em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Tijolo de maconha de 1,141 kg foi localizado na casa do suspeito
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem e apreenderam 1,141 kg de maconha dentro de um imóvel no bairro Belém, em Taubaté.

A ação ocorreu na última terça-feira (3), quando a equipe localizou um tijolo da droga na residência do suspeito.

A maconha foi apreendida e o responsável foi encaminhado à Central de Flagrantes de Taubaté, onde  permaneceu à disposição da justiça.

