A Polícia Militar apreendeu um adolescente após ocorrência de furto no Shopping Buriti, em Guaratinguetá, na madrugada de quarta-feira (4). A ação teve início após funcionários do estabelecimento acionarem a PM e indicarem o sentido tomado pelo autor, além de repassarem suas características físicas.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o adolescente correndo no final da rua Doutor Neir Augusto Ortiz Pereira, onde foi realizada a abordagem. Questionado sobre o crime, o suspeito confessou ter praticado o furto, afirmando inicialmente que havia subtraído apenas dinheiro.