A Polícia Militar apreendeu um adolescente após ocorrência de furto no Shopping Buriti, em Guaratinguetá, na madrugada de quarta-feira (4). A ação teve início após funcionários do estabelecimento acionarem a PM e indicarem o sentido tomado pelo autor, além de repassarem suas características físicas.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o adolescente correndo no final da rua Doutor Neir Augusto Ortiz Pereira, onde foi realizada a abordagem. Questionado sobre o crime, o suspeito confessou ter praticado o furto, afirmando inicialmente que havia subtraído apenas dinheiro.
Em varredura nas proximidades, os policiais encontraram uma mochila preta contendo diversos itens furtados, entre eles R$ 2.641 0 em dinheiro, R$ 62,55 em moedas, nove maços de cigarros da marca Rothmans, sete unidades de bala Halls, duas unidades de chicletes Mentos, além de ferramentas diversas como talhadeira, serra, chave de fenda, faca e alicate de corte.
Também foram localizados uma corda, um par de luvas, dois celulares, um cordão prateado e 0,014 grama de substância aparentando ser maconha.
Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia. No local, foi constatado que se tratava de menor de idade, sendo então acionado o Conselho Tutelar para acompanhamento da ocorrência. O jovem permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
“O centro comercial permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e a completa elucidação dos fatos. Reforça ainda que está prestando todo o suporte necessário aos lojistas envolvidos. O Buriti Shopping Guará reafirma seu compromisso com a segurança de clientes, colaboradores e parceiros, adotando medidas contínuas para garantir um ambiente seguro”, diz nota do estabelecimento.