05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CASO NO VALE

Homem invade casa e ameaça ex e familiares; PM negocia rendição

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem ameaçou de morte a vítima e também seus familiares (imagem ilustrativa)
Homem ameaçou de morte a vítima e também seus familiares (imagem ilustrativa)

A Polícia Militar prendeu um homem pelos crimes de violência doméstica, ameaça, violação de domicílio e resistência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, nessa quarta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PM, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo que havia invadido a residência da ex-companheira.

No local, o homem passou a ameaçar de morte a vítima e também seus familiares, gerando grande tensão.

Ainda segundo a PM, o suspeito se encontrava em um ponto de difícil acesso, sendo necessária uma negociação para que ele se rendesse. Após o diálogo, os policiais conseguiram contê-lo e realizar a prisão.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cruzeiro, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários