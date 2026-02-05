A Polícia Militar prendeu um homem pelos crimes de violência doméstica, ameaça, violação de domicílio e resistência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, nessa quarta-feira (4).

De acordo com a PM, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo que havia invadido a residência da ex-companheira.