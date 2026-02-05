A Polícia Militar prendeu um homem pelos crimes de violência doméstica, ameaça, violação de domicílio e resistência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, nessa quarta-feira (4).
De acordo com a PM, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo um indivíduo que havia invadido a residência da ex-companheira.
No local, o homem passou a ameaçar de morte a vítima e também seus familiares, gerando grande tensão.
Ainda segundo a PM, o suspeito se encontrava em um ponto de difícil acesso, sendo necessária uma negociação para que ele se rendesse. Após o diálogo, os policiais conseguiram contê-lo e realizar a prisão.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cruzeiro, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.